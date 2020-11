Rente Turkije als verwacht fors omhoog, lira wint aan waarde

Door klimaatsverandering krijg je straks een nog groter aantal vluchtelingen. Kijk in de geschiedenis, volksverhuizingen. Mensen willen een toekomst, zij dus ook. Als wij het probleem niet oplossen, dan doet iemand anders het wel voor ons. Sommigen plekken op de wereld worden te droog, te warm, te arm. Ik zou graag een plan zien waarbij vluchtelingen een eerlijke kans krijgen met rechten en plichten. En dus integratie.



Nog mooier zou zijn in de desbetreffende landen de grote internationals van deze wereld te verplichten een deel van hun inkomsten (slimme ontwijking belasting) te investeren in bedrijven ter plekke. Ieder jaar weer. Dus bouwen, lokaal personeel aannemen, opleiden en uitbreiden.



Beter de oorzaak oplossen dan het gevolg lijkt me.