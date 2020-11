Economie OESO-gebied veert op na historische krimp

PARIJS (AFN) - De economie van het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in het derde kwartaal flink opgeveerd van de historische krimp in de voorgaande periode toen de economie hard werd geraakt door de coronacrisis. Daarbij werd geprofiteerd van de versoepeling van lockdowns en steunmaatregelen van overheden.

Volgens de organisatie kwam de groei in het OESO-gebied van 37 landen uit op 9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, toen een neergang was te zien met een bijgestelde 10,6 procent. Ondanks het duidelijke herstel ligt de OESO-economie nog wel altijd ruim 4 procent lager dan het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus.

Voor de groep van zeven rijke industrielanden, verenigd in de G7, werd een groei gemeten van 9,1 procent, tegen een min van 10,5 procent in het tweede kwartaal. De sterkste plussen binnen de G7 kwamen voor rekening van Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk die eerder juist de zwaarste klappen van de crisis moesten incasseren.