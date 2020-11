Productie in bouwsector eurozone ingezakt in september

LUXEMBURG (AFN) - De bouwproductie in de eurozone is in september gekrompen ten opzichte van een maand eerder, toen nog sprake was van groei van de bedrijvigheid in de bouw. Volgens het Europese statistiekbureau daalde de productie met 2,9 procent op maandbasis.

In augustus steeg de productie met een bijgestelde 3,9 procent. Volgens Eurostat nam in september vooral de bouw van gebouwen af, en in veel mindere mate die van infrastructuur. Voor de gehele Europese Unie was een krimp met 2,5 procent te zien. Dit was nog een plus van 3,5 procent in augustus.

In de EU-lidstaten werden, op basis van beschikbare data, de scherpste dalingen van de bouwproductie gemeten in Frankrijk, Italië en Slowakije. In Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Duitsland steeg die juist het sterkst. Voor Nederland werd door Eurostat een krimp van 0,3 procent opgetekend.