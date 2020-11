'Ahold Delhaize versnelt met overname e-commerce VS'

AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize versnelt met de overname van online supermarkt FreshDirect uit New York zijn activiteiten in de sterk groeiende e-commerce markt in de Verenigde Staten. Dat melden analisten van KBC Securities en ING.

De overname wordt gedaan in samenwerking met investeerder Centerbridge Partners, waarbij Ahold Delhaize een meerderheidsbelang krijgt. FreshDirect bestaat al meer dan twintig jaar en richt zich voornamelijk op vers voedsel. De onderneming heeft directe relaties met lokale boeren en kan boodschappen nog op de dag van bestelling bezorgen.

KBC zegt Ahold Delhaize toegang krijgt tot een zeer interessante markt en dat het bedrijf waarschijnlijk minstens 390 miljoen dollar heeft betaald bij de deal, die volgens de bank "strategisch relevant" is. Het advies is buy en het koersdoel staat op 28,50 euro. ING spreekt van een "blockbuster-acquisitie" voor Ahold Delhaize. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 29 euro.

Ahold Delhaize noteerde donderdag omstreeks 10.10 uur een plus van 0,9 procent op 23,55 euro.