Groen licht voor bouw grote chipfabriek TSMC in Arizona

PHOENIX (AFN/BLOOMBERG) - Bestuurders van de Amerikaanse stad Phoenix in de staat Arizona hebben groen licht gegeven voor de bouw van een grote chipfabriek door het Taiwanese TSMC ter waarde van 12 miljard dollar. Phoenix draagt 200 miljoen dollar bij voor de ontwikkeling van noodzakelijke infrastructuur zoals wegen en riolering die nodig is voor de fabriek waar 1900 mensen moeten gaan werken.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zoals het bedrijf voluit heet, behoort tot de grootste chipbedrijven ter wereld en levert aan grote techconcerns als Apple en Qualcomm. TSMC is ook een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Het plan om in Arizona een chipfabriek te bouwen werd eerder dit jaar bekendgemaakt. Met de stap willen de Taiwanezen hun toelevering aan de Amerikaanse markt veiligstellen. De Amerikaanse overheid wil meer chipproductie in eigen land om zo niet afhankelijk te zijn van Azië. Ook andere grote chipbedrijven zijn actief in Arizona zoals Intel en Micron Technology.

TSMC wil met de nieuwe fabriek ook goodwill kweken in Washington. Het Chinese Huawei Technologies is een belangrijke klant van TSMC, maar ligt vanuit de Amerikaanse overheid onder vuur omdat het nauwe banden zou hebben met de Chinese regering en volgens de Amerikanen door Peking wordt gebruikt om te spioneren.