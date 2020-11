Ahold Delhaize neemt online supermarkt FreshDirect over

ZAANDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize en investeerder Centerbridge Partners nemen de online supermarkt FreshDirect uit New York over. Daarover hebben de partijen een definitieve overeenkomst gesloten. Er werden geen financiële details bekendgemaakt.

Ahold Delhaize krijgt het meerderheidsaandeel. Nadat de deal is gesloten, behoudt FreshDirect zijn merknaam en blijft het onafhankelijk opereren vanuit zijn vestiging in New York. Naar verwachting kan de deal in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond.

Frans Muller, topman van Ahold, zei dat FreshDirect een "geweldige aanvulling" is bij Ahold's portfolio van "toonaangevende lokale merken". FreshDirect bestaat al meer dan 20 jaar en richt zich voornamelijk op vers voedsel. De onderneming heeft directe relaties met lokale boeren en kan boodschappen nog op de dag van bestelling bezorgen.