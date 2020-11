Arcadis wil hogere winstgevendheid in 2023

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis wil dat in 2023 de winstgevendheid is verhoogd, met ook sterkere groei van de jaarlijkse omzet op eigen kracht. Het bedrijf ontvouwde de nieuwe strategie op zijn beleggersdag die donderdag wordt gehouden.

Voor 2023 wordt nu gemikt op een operationele ebita-winstmarge van meer dan 10 procent. Die ligt over de eerste negen maanden van dit jaar op 8,6 procent. Verder wil Arcadis een jaarlijkse groei van de autonome netto-omzet van rond de 5 procent per jaar. De onderneming kwam ook met financiële doelstellingen rond werkkapitaal en schuld, plus andere ambities zoals bijvoorbeeld meer vrouwelijk personeel en lagere uitstoot.

Arcadis verwacht groeikansen door wereldwijde trends zoals meer verstedelijking en klimaatverandering en zegt goed gepositioneerd te zijn om van deze ontwikkelingen te profiteren. Het bedrijf zegt wel dat er grote onzekerheden zijn in de wereld door de coronacrisis, maar dat Arcadis heeft bewezen die uitdagende omstandigheden goed het hoofd te kunnen bieden.