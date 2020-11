Pharming bouwt nieuwe productielocatie in Oss

Goed nieuws, en mooi dat productie in NL gaat plaatsvinden. Heb Pharming (10-20cent) al jaren in mn bezit, elke keer denk ik nu gaat het gebeuren en de koers gaat serieuze vormen aannemen na goed nieuws, maar helaas. Het blijft de particuliere IEX belegger die er in gelooft...