Havenbedrijf Rotterdam in zee met ICT Group

BARENDRECHT (AFN) - Automatiseerder ICT Group heeft een contract gesloten met het Havenbedrijf Roterdam. Het gaat om het werkzaamheden voor de integratie van de systemen die de nieuw aan te leggen Container Exchange Route (CER) ondersteunen. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

De CER omvat specifieke infrastructuur, logistieke overeenkomsten en IT-systemen die de terminals van de haven en bijvoorbeeld distributiecentra met elkaar verbinden. De verwachting is dat uiteindelijk meer dan 1 miljoen containers per jaar hiervan gebruik zullen maken. Het CER-project is gepland om in 2021 operationeel te zijn.