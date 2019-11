Economische groei OESO-gebied zwakker

Gepubliceerd op | Views: 193 | Onderwerpen: oeso

PARIJS (AFN) - De economische groei in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in het derde kwartaal van dit jaar licht afgezwakt. Dat schrijft de OESO in een rapport.

Volgens voorlopige ramingen van de OESO ging de groei naar 0,3 procent, van 0,4 procent in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis was een stabiele groei van 1,6 procent te zien.

Binnen de G7 was in Japan een duidelijke afzwakking van de groei te zien. In de Verenigde Staten, Frankrijk en Italië was de groei stabiel, net als in de gehele eurozone. In Groot-Brittannië en Duitsland trok de economie aan, na een daling in het tweede kwartaal. Voor de gehele Europese Unie kwam de groei uit op 0,3 procent, tegen 0,2 procent in de voorgaande periode.