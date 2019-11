Credit Suisse krikt advies Takeaway op

Gepubliceerd op | Views: 472 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Credit Suisse verhoogt het beleggingsadvies voor maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com van neutral naar outperform. Volgens de Zwitserse bank is er nu een aantrekkelijk instapmoment bij een uitstekende speler in de markt voor maaltijdbezorging.

Het koersdoel gaat van 88 euro naar 95 euro. Credit Suisse verhoogde ook zijn ramingen en ligt nu 65 procent voor op de consensus voor het aangepaste bedrijfsresultaat in 2020. De bank gaf aan dat de recente verkoopgolf van aandelen Takeaway onrechtvaardig was. Credit Suisse blijft positief gestemd over de maaltijdbezorgsector en ziet Takaway als een bedrijf met lage risico's en hoge kwaliteit.

Het aandeel Takeaway noteerde dinsdag omstreeks 11.25 uur een plus van 3,2 procent op 81,30 euro.