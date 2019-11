Gepubliceerd op | Views: 276 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het Spaanse beursbedrijf BME is een interessante strategische overname voor Euronext, maar een eventuele deal kan wel duur uitvallen voor de exploitant van de beurzen in onder meer Parijs en Amsterdam. Dat meldde Deutsche Bank.

Rond BME is een overnameslag aan het ontstaan, nadat het Zwitserse SIX Swiss Exchange een bod heeft uitgebracht, kort nadat Euronext had gezegd in gesprek te zijn met BME over een deal. Inmiddels zou ook Deutsche Börse zich willen mengen in de strijd.

SIX biedt 34 euro per aandeel voor BME, waarmee het Spaanse bedrijf wordt gewaardeerd op bijna 3 miljard euro. Daarmee ligt de waardering aan de hoge kant, aldus Deutsche Bank. De eventuele financiële voordelen van een overname zouden dan ook aanzienlijk moeten zijn voor Euronext.

Het advies voor Euronext staat op buy bij Deutsche Bank. Het aandeel Euronext noteerde dinsdag omstreeks 10.05 uur een min van 0,7 procent op 72,00 euro.