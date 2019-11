Takeaway koploper in hogere AEX

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine winsten. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en wachten vooral op meer duidelijkheid over de vooruitgang van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak profiteerde maaltijdbestelsite Takeaway van een adviesverhoging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 598,93 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 896,09 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent.

Takeaway ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van ruim 3 procent na een adviesverhoging door Credit Suisse. Chipmachinemaker ASML sloot de rij met een verlies van 0,1 procent. In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam bovenaan met een plus van 1 procent. Grootste daler was vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties met een min van 0,6 procent.