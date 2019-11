EasyJet compenseert CO2-uitstoot standaard

Gepubliceerd op | Views: 503 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij easyJet gaat standaard de CO2-uitstoot van al zijn passagiers compenseren. De prijsvechter begint daar per direct mee. Ook steekt het Britse bedrijf samen met vliegtuigmaker Airbus geld in onderzoek naar hybride en elektrische vliegtuigen.

Afgelopen jaar stootten de vliegtuigen van easyJet ongeveer 8,2 miljoen ton CO2 uit. Om die uitstoot te compenseren verwacht de luchtvaartmaatschappij komend jaar ongeveer 25 miljoen pond, omgerekend ruim 29 miljoen euro, uit te trekken. Als passagiers dezelfde hoeveelheid zouden willen compenseren zou dat vier keer zoveel kosten, geeft William Vet, de baas van easyJet in Nederland, aan.

EasyJet verminderde de uitstoot voor elke kilometer die een passagier aflegde sinds 2000 al met een derde. In 2022 moet de uitstoot nog eens met 10 procent omlaag ten opzichte van drie jaar geleden. Dat werd onder meer bereikt door nieuwere vliegtuigen en vliegtuigmotoren en het verminderen van gewicht.

Eigen uitstoot verminderen

Verder gaat easyJet op andere manieren zijn eigen uitstoot verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie voor zijn ondersteunende diensten. Ook kijkt het bedrijf bijvoorbeeld naar vliegtuigen die taxiën met een elektrische motor in plaats van met de straalmotoren.

EasyJet kwam met de aankondiging bij de presentatie van zijn jaarcijfers. In zijn eind september geëindigde gebroken boekjaar vervoerde de maatschappij 96,1 miljoen passagiers, 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Tegelijkertijd steeg de capaciteit met 10,3 procent waardoor de bezettingsgraad terugliep.

Pakketreizen

De totale omzet steeg met 8,3 procent naar 6,4 miljard pond. Omgerekend is dat ongeveer 7,5 miljard euro. Onder de streep bleef daar 349 miljoen pond van over, tegen 358 miljoen vorig jaar.

EasyJet gaat ook pakketreizen aanbieden in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij in het gat springen dat het faillissement van Thomas Cook heeft achtergelaten. EasyJet denkt in het huidige boekjaar dat al minimaal kostendekkend te kunnen doen.