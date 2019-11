Flinke aandeleninkoop voor Julius Bär

Gepubliceerd op | Views: 448

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse private bank en vermogensbeheerder Julius Bär gaat voor 400 miljoen frank, omgerekend zo'n 365 miljoen euro, aan eigen aandelen inkopen. Dat werd dinsdag bekendgemaakt in een handelsbericht.

Het programma wordt in november gelanceerd en loopt tot eind februari 2021. Julius Bär stelde verder dat het momenteel een beheerd vermogen heeft van 422 miljard frank. In de afgelopen vier maanden zette de trend uit de eerste jaarhelft zich voort, met een 'solide instroom" van geld uit Azië, Europa en het Midden-Oosten.

Bij het zogeheten Kairos-fonds in Italië was wederom sprake van een uitstroom van fondsen. Dat drukte op de totale instroom van nieuw vermogen, waarvan de groei iets onder de middellangetermijndoelstelling van 3 procent uitkwam. Op Kairos werd een last genomen van 90 miljoen euro. Bij het fonds vertrokken in september verschillende vermogensbeheerders, die een nieuw fonds openden.