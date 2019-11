Duurdere yen zet Nikkei lager

Gepubliceerd op | Views: 285

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met verlies geëindigd. Een duurdere Japanse yen zorgde voor koersdruk bij de belangrijke exportbedrijven. Daarnaast werd gewacht op meer duidelijkheid over de vooruitgang van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent lager op 23.292,65 punten. Robotmaker Fanuc en autobouwer Toyota, die beide veel omzet halen uit het buitenland, kampten met de duurdere yen en verloren 1,5 en 1,1 procent. Technologieconcern Sony daalde 1,3 procent. Ook de Japanse chipbedrijven werden van de hand gedaan na de recente sterke opmars.

Techinvesteerder SoftBank zakte 1,3 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de procureur-generaal van de staat New York een onderzoek is begonnen naar WeWork, waarin SoftBank een groot belang heeft. Een de zaken die onderzocht worden is of oprichter en voormalig topman Adam Neumann van de uitbater van gedeelde werkruimtes zichzelf heeft verrijkt door vastgoed te kopen dat hij vervolgens weer doorverhuurde aan WeWork.

De Chinese beurzen gingen vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,2 procent aan. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,7 procent.