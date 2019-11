Omzet industrie daalt opnieuw

Gepubliceerd op | Views: 26

DEN HAAG (AFN) - De omzet van de Nederlandse industrie was in het derde kwartaal 6,3 procent lager dan een jaar eerder. Daarmee zakten de opbrengsten voor deze sector voor het derde kwartaal op rij, zo bleek dinsdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Binnen de landsgrenzen zetten producenten in de meetperiode 3,9 procent minder om dan een jaar terug. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag 7,6 procent lager. De afzetprijzen daalden met 0,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is voor het eerst in drie jaar tijd, merkt het statistiekbureau daarbij op.

In de raffinaderijen en chemie was de omzetdaling in de periode het grootst. Ook in de transportmiddelenindustrie, de textiel-, kleding- en lederindustrie, en in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet lager. De opbrengsten in de hout- en bouwmaterialenindustrie nam toe en bij voedings- en genotmiddelenindustrie en de papier- en grafische industrie was sprake van een kleine groei.

Het CBS constateert verder dat de industriële sector per saldo positief gestemd is over de verwachte omzet en personeelssterkte in 2020, maar een minder rooskleurig beeld geeft dan een jaar eerder. Zo heeft 13 procent van de producenten aangegeven dat ze voor 2020 een hogere omzet verwachten. Een jaar eerder lag dat percentage nog op bijna een kwart. Wat betreft personeelssterkte rekent bijna 9 procent op een toename. Dat was een jaar terug nog bijna 13 procent.