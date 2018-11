Nieuwe opdoffer voor tech op rood Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.354

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke verliezen de dag uitgegaan. Zorgen over Apple waaierden uit over andere bedrijven in de technologiesector. Beleggers verwerkten ook teleurstellende cijfers over de woningmarkt. Verder blijven de handelsspanningen tussen de VS en China de gemoederen bezighouden, zeker na de harde woorden van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in de richting van China dit weekend.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent lager op 25.017,44 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2690,73 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 3 procent in tot 7028,48 punten.

Techreus Apple verloor 4 procent na nieuwe berichten over mogelijk tegenvallende vraag naar de nieuwe iPhones. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft Apple nu ook zelf zijn productiedoelen naar beneden bijgesteld, nadat eerder belangrijke toeleveranciers dat al deden. Andere grote spelers in de techsector als Facebook, Amazon, Netflix en Google-moederbedrijf Alphabet leverden tot 5,7 procent in.

Chips

Chipbedrijf Micron Technology is één van de bedrijven die doorgaans gebukt gaan onder negatieve Apple-berichtgeving. China kondigde daar bovenop nog eens aan een onderzoek naar het chipbedrijf en twee branchegenoten te zullen uitbreiden. Micron verloor 6,6 procent. Chipbedrijf Nvidia ging na de daling van vrijdag met bijna 19 procent wegens tegenvallende vooruitzichten nu 12 procent omlaag.

Verder was er nog wat overnamenieuws. Zo maakte ging technologieconcern Colfax ruim 15 procent omlaag op het nieuws ruim 3 miljard dollar neer te tellen voor DJO, naar eigen zeggen marktleider op het gebied van orthopedische oplossingen.

De euro was 1,1452 dollar waard, tegen 1,1448 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 56,76 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,2 procent meer op 66,90 dollar.