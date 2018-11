SocGen schikt voor 1,3 miljard dollar in VS

Gepubliceerd op | Views: 179 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank Société Générale is een schikking overeengekomen met de Amerikaanse autoriteiten voor het niet naleven van sancties tegen Iran, Soedan en Cuba. SocGen moet 1,34 miljard dollar betalen en erkent daarmee ook in de fout te zijn gegaan.

De schendingen van de embargo's vonden plaats tussen 2003 en en 2013. Het zou gaan om meer dan 2600 uitgaande betalingen ter warde van 8,3 miljard dollar.

De boete hing al langer in de lucht. SocGen verhoogde eerder deze maand nog zijn potje voor voorzieningen met 136 miljoen euro tot 1,58 miljard euro.