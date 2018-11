Envipco ziet winst flink stijgen

Gepubliceerd op | Views: 337

AMERSFOORT (AFN) - De maker van statiegeldsystemen Envipco heeft in de eerste negen maanden van het jaar fors meer winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat liet het in Amsterdam genoteerde bedrijf nabeurs weten.

De nettowinst steeg van 410.000 euro naar 2 miljoen euro. De omzet steeg met 6,1 procent tot 27 miljoen euro. Exclusief de negatieve invloed van wisselkoerseffecten pakte de omzetstijging met dik 13 procent zelfs nog hoger uit. De hogere opbrengsten zijn volgens Envipco te danken aan hogere volumes van containers via de inzamelmachines in Noord-Amerika en sterkere verkopen in Griekenland en Frankrijk.

,,We bevinden ons nu op een omslagpunt, waarbij explosieve groei van de sector wordt verwacht binnen de komende vijf jaar", zegt topman Gool Santchurn in een toelichting. ,,Ik ben ervan overtuigd dat statiegeld de beste manier is voor de EU om recyclingdoelen te behalen, en er wordt ook actief door meerdere lidstaten naar de mogelijkheden gekeken. Envipco bereidt zich voor om snel op te schalen."