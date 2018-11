Renault onderuit op rode beursdag

Gepubliceerd op | Views: 1.146

AMSTERDAM (AFN) - Het Franse autoconcern Renault heeft maandag een flinke tik gekregen op de beurs van Parijs. Topman Carlos Ghosn werd aangehouden op verdenking van onder meer belastingfraude. De belangrijkste Europese beursgraadmeters eindigden in het rood. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China in de gaten en deden het verder rustig aan.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 518,90 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 703,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,9 procent omlaag. Londen zakte 0,1 procent.

Automaker Renault verloor 8,4 procent in Parijs na de aanhouding van Ghosn, die ook een topfunctie heeft bij Nissan en Mitsubishi. Ghosn zou jarenlang hebben gesjoemeld met zijn belastingaangifte en onrechtmatig gebruik hebben gemaakt van bedrijfsgelden. Nissan heeft al laten weten Ghosn te willen ontslaan.

ABN AMRO

ABN AMRO won 0,9 procent in de AEX. Een groep hoge managers heeft volgens het FD opnieuw een anonieme brandbrief geschreven. De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluiders, zodat zij zonder angst voor represailles met president-commissaris Tom de Swaan kunnen spreken over problemen binnen de bank. ABN herkent zich niet in de kritiek.

Verlichtingsbedrijf Signify was met een winst van 2,7 procent de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Biotechbedrijf Galapagos was de grootste daler met een verlies van 3 procent. In de MidKap verloor betalingsverwerker Adyen 7,4 procent.

B&S Group

Bij de kleinere bedrijven klom B&S Group 0,8 procent na een handelsupdate. De distributeur en groothandel zag in het derde kwartaal de omzet verder groeien. Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates, dat vrijdag na de slotbel met cijfers kwam, steeg 3,7 procent.

De euro was 1,1448 dollar waard, tegen 1,1407 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 56,12 dollar. Een vat Brentolie kostte 1,2 procent minder op 65,94 dollar.