Ook China akkoord met deal Fox en Disney

PEKING (AFN) - Chinese toezichthouders hebben hun zegen gegeven aan de overname van een groot deel van mediabedrijf 21st Century Fox door Disney. Dat meldt CNBC op basis van ingewijden. Daarmee is opnieuw een belangrijke horde genomen voor wat een van de grootste mediafusies ooit kan worden, nadat de Europese Unie eerder al groen licht gaf.

De deal is nog niet helemaal rond. Er moeten nog verschillende landen instemmen met de overname, maar met het fiat van de EU en China zijn de belangrijkste obstakels weggenomen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie ging eerder al akkoord.

Door de transactie ter waarde van ruim 71 miljard dollar komen bekende filmreeksen als Avatar en X-Men in handen van Disney, dat ook al de rechten op bioscoophits als Star Wars en de Marvel-films bezit. Daarnaast gaat de deal om een groot aantal televisiezenders van Fox. Door die onderdelen van Fox in te lijven, hoopt Disney sterker te staan in de concurrentieslag met streamingdiensten als Netflix.