'Wall Street staat voor lagere opening'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met verliezen aan de nieuwe handelsweek te beginnen. De handelsspanningen tussen de VS en China blijven de gemoederen bezighouden, zeker na de harde woorden van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in de richting van China dit weekend. Verder blijven er zorgen bestaan over Apple.

De Asia-Pacific Economic Cooperation-top, waar Pence bij aanwezig was, eindigde in mineur omdat de aanwezige leiders het niet eens werden over een slotverklaring. Volgens kenners geeft dit de toestand van het moment goed weer. Pence benadrukte dat de VS het beleid pas zullen aanpassen op het moment dat China dat ook doet. Alle ogen zijn nu gericht op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de maand.

Techreus Apple staat weer eens in de belangstelling. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft Apple zijn productiedoelen voor zijn iPhones naar beneden toe bijgesteld. Eerder kwam Apple al met tegenvallende verwachtingen. Dit zette ook de koersen van toeleveranciers onder druk.

China

Chipbedrijf Micron Technology is één van die bedrijven die doorgaans gebukt gaat onder negatieve Apple-berichtgeving. China kondigde daar bovenop nog eens aan een onderzoek naar het chipbedrijf en twee branchegenoten te zullen uitbreiden. Het Chinese JD.com, dat een notering heeft in New York, lijkt lager te gaan openen. De webwinkel kwam met tegenvallende resultaten.

Mogelijk zorgt overnamenieuws verder voor reuring. Zo maakte technologieconcern Colfax bekend ruim 3 miljard dollar neer te tellen voor DJO, naar eigen zeggen marktleider op het gebied van orthopedische oplossingen. Energiebedrijf Cimarex maakte op zijn beurt bekend branchegenoot Resolute Energy in te lijven voor 1,6 miljard dollar.

Thanksgiving

Beleggers in New York maken zich overigens op voor verkorte handelsweek. Donderdag blijft Wall Street dicht wegens Thanksgiving. Een dag later op Black Friday wordt daar maar een halve dag gehandeld.

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag overwegend hoger. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 25.413,22 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2736,14 punten. De technologiebeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 7247,87 punten.