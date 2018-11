Steinhoff benoemt nieuwe topman

Gepubliceerd op | Views: 13

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Het financieel geplaagde winkelconcern Steinhoff heeft zijn commercieel directeur Louis du Preez benoemd tot de nieuwe topman van het bedrijf. Hij is de opvolger van Danie van der Merwe, die vorig jaar als tijdelijk topman aantrad nadat een boekhoudschandaal aan het licht was gekomen.

Du Preez moet de van oorsprong Zuid-Afrikaanse meubelwinkelketen in rustiger vaarwater brengen, nadat het concern deze zomer een faillissement wist af te wenden. Zijn banden met de schuldeisers van het bedrijf maken hem een geschikte kandidaat voor die taak, zo liet voorzitter Heather Sonn weten in een persverklaring.

Scheidend topman Van der Merwe blijft nog een jaar in dienst in een ondersteunende rol. Hij loodste Steinhoff het afgelopen jaar door een grote crisis. Die was ontstaan toen bekend werd dat bepaalde bestuurders hadden gerommeld met de bedrijfscijfers. Van der Merwes voorganger, Markus Jooste, is een van de verdachten van deze malversaties.