InsingerGilissen krijgt eigen cao

Onderwerpen: CAO

UTRECHT (AFN) - De werknemers van zakenbank InsingerGilissen krijgen vanaf 1 januari 2019 voor het eerst een eigen cao. Volgens vakbond CNV gaat hiermee een wens van veel werknemers in vervulling.

,,In plaats van allerlei individuele regelingen is er straks een transparante cao, op basis van eerlijke, collectieve afspraken'', aldus vakbondsonderhandelaar Jolien Dekker. De nieuwe cao geldt voor zo’n 280 van de in totaal 350 werknemers van InsingerGilissen. De zakenbank ontstond vorig jaar uit een fusie tussen Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort.