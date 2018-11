Beleggingsinstellingen bereiken recordomvang

Gepubliceerd op | Views: 457

AMSTERDAM (AFN) - De beleggingen van Nederlandse instellingen hebben in het derde kwartaal een recordomvang bereikt. Dat komt voornamelijk door goede resultaten die zijn behaald met investeringen in aandelen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast werd er netto meer belegd in obligatiefondsen.

Het totaal aan beheerd vermogen van beleggingsinstellingen bedroeg in het voorbije kwartaal 906,6 miljard euro. Dat is een stijging van 21 miljard, oftewel 2,4 procent, ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Aandelenbeleggingen leverden gemiddeld een rendement van 2,8 procent op.

Aandelen van Amerikaanse bedrijven waren net als in voorgaande periode populair. Beleggingsinstellingen hadden het voorbije kwartaal 194 miljard euro aan Amerikaanse aandelen onder beheer, goed voor 30 procent van alle aandelenbeleggingen. Veel beursgenoteerde ondernemingen uit de Verenigde Staten profiteerden het afgelopen jaar van belastinghervormingen. Ook aandelen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn populair.