V60 Plus van Philips krijgt CE-markering

AMSTERDAM (AFN) - De Philips V60 Plus-ventilator heeft volgens het zorgtechnologiebedrijf een CE-markering gekregen. Dat betekent dat de beademingsapparatuur voldoet aan de daarvoor geldende regels in Europa. Het product is nu ook te koop in Europa.

CE staat voor Conformité Européenne, oftewel in overeenstemming met de Europese regelgeving. Philips heeft ook een aanvraag voor een goedkeuring ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA.