'Retail Estates groeit in Nederland'

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Nederland

AMSTERDAM (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates breidt stevig uit in Nederland. Dat merken analisten van KBC Securities op. Volgen de kenners is de operationele marge van het in Amsterdam genoteerde bedrijf bovendien hoog met 85 procent en slaagt de onderneming erin de kosten steeds verder terug te dringen.

Retail Estates heeft heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de huurinkomsten met 28 procent zien stijgen tot 46,4 miljoen euro, vooral door groei van de vastgoedportefeuille. Het epra-resultaat klom in de eind september afgesloten periode daarnaast met 34 procent tot 29,4 miljoen euro dankzij succesvolle investeringen in de Nederlandse winkelmarkt.

KBC zegt dat het bedrijf met nog meer uitbreiding in het verschiet, afstevent op een winst per aandeel in het hele boekjaar 2018/2019 van 5,40 euro. Dat zou neerkomen op een stijging op jaarbasis van 5 procent. De verwachting voor een dividend over het hele boekjaar werd door Retail Estestes zelf al bevestigd op 3,80 euro bruto per aandeel. Dat zou een stijging van 5,6 procent betekenen vergeleken met een jaar eerder.

KBC handhaaft zijn accumulate-advies voor het aandeel, met een koersdoel van 82,50 euro. Retail Estates noteerde maandag kort na opening van de beurs 1,1 procent hoger op 71,00 euro.