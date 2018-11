AEX begint met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 327

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht hoger. Beleggers hielden de blik gericht op de ontwikkelingen rondom de brexit en de aanhoudende handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 524,75 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 714,96 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,5 procent aan.

ABN AMRO steeg ruim 1,3 procent bij de hoofdfondsen. Een groep hoge managers heeft volgens Het Financieele Dagblad (FD) opnieuw een anonieme brandbrief geschreven. De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluider, zodat zij zonder angst voor represailles met president-commissaris Tom de Swaan kunnen spreken over problemen binnen de bank.