V.Boxmeer heeft in circa 10 jaar tijd een gigantische Buble gecreëerd, die zowel de Fam Heineken genegeerd heeft. En die uit het zicht van de Aandeelhouders is gebleven. In de Jaren dat V Boxmeer aan de macht kwam, heeft hij een sfeer gecreëerd waar alleen Ja knikkers welkom waren. Van laag naar laag, voorziet V Boxmeer de Ja knikkers met zoete broodjes. Zodat hij de ideale uitstraling van een Super Ceo heeft gecreëerd. Waar de Heineken Fam, en met Name Freddy de waarde van vloer personeel respecteert. Heeft V Boxmeer juist het tegenovergestelde gecreëerd, in al die jaren heeft hij zichzelf kostelijk verrijkt met Bonussen, en jaarlijkse oprotpremies van 1,5 Miljoen aan aandelenpakketten. En waarom ? omdat de Aandeelhouders Blind en geen zak om Heineken geven. Het Aandeel is een Tool. En zolang er winst is dan zul je ze niet horen, en het maakt niet uit hoe je die winst creëert. En V Boxmeer is een Top CEO in Winst creëren, alleen is zijn manier van winst maken ten koste gegaan van winst maken in de toekomst en het veiligstellen van de omzet die zie zo al binnen komt van vaste klanten. EN JA AANDEELHOUDERS, VRAAG MAAR EENS HOEVEEL KLANTEN ER IN 2018 IN ZIE ZO NEDERLAND ZIJN WEGGELOPEN ? door het kapot bezuinigen van personeel. Winst maken door bezuinigen, kan zelfs een kleuter. Maar wie gaat over 3 jaar de puinhoop en de weggelopen omzet, en kennis weer terug in huis halen. MAAR JA NIEMAND DURFT ZIJN BEK OPEN TE DOEN IN HET HEINEKEN CONCERN WANT HET ZIJN ALLEMAAL JA KNIKKERS VAN DIE ARROGANTE V BOXMEER . die het allemaal wat overtrokken vond dat hij vroeger met een minderen een affaire had. FREDDY ZAL TOCH ECHT EEN TEKEN VAN BOVEN MOETEN GEVEN, OM DE HEINEKEN TROTSHEID WEER TERUG IN HET BEDRIJF TE KRIJGEN. EN IK ZIE DIT ALLEEN GEBEUREN ALS ER WEER EEN HEINEKEN AAN DE TOP STAAT. DUS ALEX AAN DE SLAG , EN BESTUUR WEGWEZEN MET DIE ibecor guy V Boxmeer laat hem maar lekker gauw terug gaan naar 1 of ander Afrikaans land daar zit hij goed tussen de andere ..........