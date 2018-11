'Groeivooruitzichten Heineken zijn goed'

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De groeivooruitzichten voor Heineken zijn goed. In Noord- en Zuid-Amerika zitten de bierverkopen in de lift en ook de prestaties in Afrika en Azië zijn bemoedigend. Evengoed zijn er zorgen over de marges. Dat schrijven analisten van Jefferies in een rapport over de brouwer.

Volgens Jefferies sijpelen de zorgen over de marges langzamerhand door in de waardering van het aandeel Heineken. De kenners zetten die af tegen de relatief duurdere aandelen van branchegenoten. Vragen die spelen gaan onder meer over oplopende kosten en inflatie op de korte termijn. Al met al lijken die te zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

Verder wijzen de analisten in het bijzonder op grote biermarkten Nigeria en de Verenigde Staten. Dit zijn moeilijke markten. In Vietnam en Mexico blijven de vooruitzichten goed. Het lukt Heineken al met al om het totale groeitempo op te voeren. Daarbij is volgens Jefferies een sleutelrol weggelegd voor Brazilië.

Jefferies hanteert een hold-advies op Heineken. Het aandeel sloot vrijdag op 80,06 euro.