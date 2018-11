Staking Stern-garage Amsterdam afgeblazen

Gepubliceerd op | Views: 257

AMSTERDAM (AFN) - De staking van 24 uur door automonteurs bij een Stern-garage in Amsterdam-Zuidoost gaat maandag niet door. Volgens FNV kreeg Stern lucht van de actie en werden klanten geïnformeerd. Er is besloten de actie te verzetten naar een andere dag. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

FNV Metaal en CNV Vakmensen eisen voor de nieuwe cao dat de zaterdag een vrijwillige werkdag blijft, met een toeslag. Ook gaat de strijd om een fatsoenlijke loonsverhoging, aldus FNV. De cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven geldt voor ongeveer 85.000 medewerkers.