Nikkei begint week met winst

Gepubliceerd op | Views: 486

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Vooral de Japanse chipbedrijven werden opgepikt na de zware koersverliezen in de sector afgelopen week. De winsten bleven wel beperkt door de onzekerheid over de brexit en de aanhoudende handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beursgraadmeters ook licht omhoog.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,7 procent in de plus op 21.821,16 punten. Chiptester Advantest won 2,2 procent en chipmachinemaker Tokyo Electron dikte 3,6 procent aan. De financiële bedrijven werden van de hand gedaan na een daling van de Amerikaanse obligatierentes. Sumitomo Mitsui Financial Group zakte 2,1 procent en Mitsubishi UFJ Financial Group verloor 1,9 procent.

Op macro-economisch vlak bleek daarnaast dat de Japanse export in oktober weer is gestegen na een daling in september. De uitvoer nam met 8,2 procent toe. Dat was wel minder dan economen hadden verwacht.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent hoger en de beurs in Shanghai steeg 0,5 procent. De VS en China zijn tijdens een economische top in Papoea-Nieuw-Guinea niet tot een verzoening gekomen. Alle ogen zijn nu gericht op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de maand. De Kospi in Seoul won 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,6 procent lager.