Sluiting Euronext levert ook problemen op

Uit dit statement van Euronext blijkt namelijk dat partijen in het bezit van derivaten met een stop loss zullen worden afgerekend op de slotkoers van vandaag (die her en der totaal uit het lood zijn geslagen):“The closing price for today will be the last traded price for each instrument.”Sommige mensen zullen hun turbo etc. op bijv. JDE Peets of Philips dus zijn kwijt geraakt met alle gevolgen van dien.