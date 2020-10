Positiever Fugro wil aandelen uit gaan geven

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro wil voor 250 miljoen euro aan aandelen uitgeven om daarmee de financiële positie te versterken. Daarmee moet Fugro voldoende geld hebben om een obligatielening af te lossen. Verder wil het bedrijf andere bestaande leningen herfinancieren. De onderneming kwam tegelijk met cijfers over het derde kwartaal en is positiever geworden over de resultaten voor heel dit jaar.

De aandelenuitgifte gebeurt in twee delen. Een claimemissie met een waarde van 196,7 miljoen euro en een private plaatsing ter waarde van 53,3 miljoen euro. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor een aflossing van converteerbare obligaties die in 2021 aflopen.

Daarnaast heeft Fugro een bestaande doorlopende kredietfaciliteit van 575 miljoen euro geherfinancierd. Daarvoor komen een doorlopende kredietfaciliteit van 225 miljoen euro en een lening ter waarde van 200 miljoen euro in de plaats. Beide hebben een looptijd tot eind 2023.

Aandeelhoudersvergadering

De aandeelhouders van Fugro mogen zich nog uitspreken over de aandelenuitgifte. Dat kan op een bijzondere aandeelhoudersvergadering eind november. enkele grote aandeelhouders hebben zich al achter het plan geschaard.

Fugro maakte verder bekend dat de omzet in het derde kwartaal op 360,7 miljoen euro uit is gekomen, wat 15,8 procent minder was dan een jaar eerder. De aangepaste marge voor het bedrijfsresultaat (ebit) ging wel vooruit. Die was 11,2 procent, tegen 9,5 procent een jaar eerder. Dat bedrijfsresultaat (ebit) zelf kwam uit op 34,6 miljoen euro, ruim 5 miljoen minder dan in de derde periode van 2019. Fugro heeft bovendien nog voor 841,8 miljoen euro aan werk op de plank liggen voor de komende twaalf maanden.

Over heel dit jaar rekent Fugro nu op een aangepaste ebitda-winst van rond de 150 miljoen euro en een aangepaste ebit-winst van rond de 40 miljoen euro. Ook voorziet het bedrijf een positieve kasstroom.