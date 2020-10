'Hogere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.222

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met winst aan de nieuwe handelsweek te gaan beginnen. De hoop dat er mogelijk toch een akkoord kan worden bereikt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie zorgt voor enig optimisme op Wall Street. Daarnaast gaat de aandacht van beleggers weer uit naar het kwartaalcijferseizoen in de Verenigde Staten.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verklaarde optimistisch te zijn dat er een deal met de Republikeinen kan worden gesloten over een extra coronasteunpakket. Afgelopen week leek het juist steeds onwaarschijnlijker te worden dat er nog een akkoord zou kunnen worden bereikt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.

Olie- en gasconcern ConocoPhillips neemt voor 9,7 miljard dollar zijn branchegenoot Concho Resources over. De deal wordt geheel in aandelen afgehandeld. Het fusiebedrijf heeft een waarde van circa 60 miljard dollar en bezit het equivalent van 23 miljard vaten aan olie aan reserves. Vorige week waren er al geruchten dat er een overname aan zat te komen. Concho is actief in het olie- en gasrijke schaliegebied Permian Basin in het zuiden van de VS.

Boeing

Boeing kan ook op belangstelling rekenen. American Airlines is van plan zijn 737 MAX-toestellen voor het einde van dit jaar weer in gebruik te nemen, na goedkeuring van de autoriteiten. De 737 MAX staat al lange tijd wereldwijd aan de grond na twee crashes met dat type in korte tijd.

Oliedienstverlener Halliburton opende de boeken. Het bedrijf leed opnieuw verlies in het afgelopen kwartaal vanwege afschrijvingen en kosten voor het schrappen van banen. Onderliggend presteerde Halliburton wel beter dan gedacht en het aandeel lijkt hoger te gaan openen.

IBM

Nabeurs komt technologieconcern IBM nog met cijfers, net als verfproducent PPG Industries. Later deze week staan publicaties op de rol van onder meer videostreamingdienst Netflix, de maker van elektrische auto's Tesla, chipproducenten Intel en Texas Instruments, telecomgigant AT&T en frisdrankfabrikant Coca-Cola.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,4 procent hoger op 28.606,31. De breed samengestelde S&P 500 bleef vrijwel vlak op 3483,81 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,4 procent verloor tot 11.671,56 punten.