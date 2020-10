Oliebedrijf ConocoPhillips doet grote overname

Ach iedereen schrijft shell nu af ze lopen achter elkaar aan te roepetoeteren die analisten. Olie is nog lang niet passe en zal dit de aankomede 30 jaar ook niet worden.

De elektrische auto gaat het niet worden leuk voor beetje rond het huis te rijden maar verder een brok ellende is althans mijn ervaring.

Waterstof gaat het worden en daar zet Shell wel vol op in en als daar de infra structuur klaar voor is dan is het gedaan met de elektriekers.

Koers Shell is een lachertje op dit moment maar goed de beurs heeft altijd gelijk zullen we maar zeggen.