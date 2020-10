Spaanse overname voor verfreus AkzoNobel

Gepubliceerd op | Views: 1.313 | Onderwerpen: Spanje

AMSTERDAM (AFN) - Verfconcern AkzoNobel koopt de decoratieve verfactiviteiten van het Spaanse Industrias Titan. Financiële details over de deal zijn niet naar buiten gebracht.

Titan, ook in Portugal actief, is op het gebied van decoratieve verven een van de bekendste merken van Spanje. "De Spaanse markt heeft een sterk groeipotentieel en dit is een uitstekende gelegenheid voor ons om onze positie in de regio te versterken", zegt AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker.

De transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders. AkzoNobel denkt dat de overname komend jaar, aan het eind van het eerste kwartaal, afgerond zal zijn.