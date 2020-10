'Omzetdaling voor Unilever'

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in het derde kwartaal zijn omzet zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt naar voren uit een consensus van analisten die het bedrijf op zijn website heeft gezet. Unilever opent de boeken over de betreffende meetperiode op donderdag.

De doorsneeverwachtingen van de analisten werden bijeen gebracht in de periode van 21 september tot 2 oktober. Zij rekenen op een omzet van ruim 12,7 miljard euro, 4,1 procent minder dan een jaar eerder. De onderliggende omzetgroei, dus exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, komt naar verwachting uit op 1,3 procent.

Unilever zei bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers wat betreft de verkopen een erg wisselend beeld te zien. Zo werden destijds meer schoonmaak- en hygiëneproducten voor in huis verkocht vanwege het coronavirus, maar ging de verkoop van ijsjes voor consumptie buitenshuis stevig onderuit door de lockdownmaatregelen in veel landen. Dat gold ook voor de verkoop van levensmiddelen aan de horeca.

In het afgelopen derde kwartaal zette het concern een belangrijke stap in het versimpelen van zijn bedrijfsstructuur. Zowel de Nederlandse als de Britse aandeelhouders van de onderneming gingen akkoord met de verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. Het verhuisplan wordt na de goedkeuring van de aandeelhouders naar verwachting eind november formeel doorgevoerd.

Wel kan een nieuwe Nederlandse wet nog roet in het eten gooien. Onlangs zette GroenLinks de spoedwet door waarmee de partij hoopt te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven en op deze manier belasting ontwijken. Ondanks flinke kritiek van de Raad van State stuurt GroenLinks deze zogeheten Unilever-wet naar de Tweede Kamer.

Het voorstel van Kamerlid Bart Snels regelt dat aandeelhouders aan wie dividend wordt uitgekeerd een 'boete' moeten betalen als het bedrijf verhuist naar een land waar geen sprake is van zo'n dividendheffing.

Unilever kondigde al aan dat de verhuizing niet doorgaat als de wet het zou halen. Het Verenigd Koninkrijk kent geen dividendbelasting. Maar het bedrijf denkt dat het voorstel in strijd is met Europese afspraken en belastingverdragen. De voorbereidingen voor de verhuizing gaan vooralsnog dus gewoon door.