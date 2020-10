Handel op Euronext ligt stil door storing

mijn tekst moet zijn:

het is wel apart dat er eerst storing was bij investing.com van een aantal indexen en futures.

in ieder geval DAX futures en ruwe olie.

De meeste andere indexen en futures liepen gewoon door.

Ik zag geen storing op degiro.

En... ik zag ook geen storing op de AEX.

dat gebeurde later wel op op euronext......

Aex liep bijvoorbeeld gewoon door......