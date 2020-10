Handel op Euronext ligt stil door storing

Gepubliceerd op | Views: 7.280 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De handel op alle Euronext-beurzen ligt stil vanwege een technische storing. Onduidelijk is waardoor het probleem wordt veroorzaakt. De beursuitbater werkt hard aan een oplossing.

Het is nog niet duidelijk wanneer de handel weer van start gaat. Euronext laat wel weten dat er in dat geval sowieso sprake zal zijn van een zogeheten pre-openingsfase van minimaal een kwartier. Een woordvoerster kon geen verder commentaar geven.

Het is de grootste storing bij Euronext in twee jaar. Op 29 oktober 2018 werd de handel op de beurzen van Euronext stilgelegd na een technisch probleem bij de zogeheten 'market monitoring tools'. In september vorig jaar zette Euronext tijdelijk de handel stil in aandelenopties op de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs.

Momenteel is de handel in alle aandelen en derivaten stilgevallen. De handel op de beurs in Oslo, ook onderdeel van het Euronext-collectief, is niet geraakt door de problemen. Euronext is de uitbater van onder meer de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs.

Eerder deze maand werd de handel op de beurs in Tokio een dag gestaakt. Dat was de grootste storing ooit voor de op twee na grootste effectenmarkt ter wereld. De problemen werden daar veroorzaakt door een hardwarestoring, toen de overstap op back-upsystemen faalde.