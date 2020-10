Philips stijgt op positief Damrak

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Philips werd maandag hoger gezet op de Amsterdamse beurs dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten van het zorgtechnologieconcern. De Europese beurzen begonnen met winsten aan de nieuwe handelsweek. De hoop dat er mogelijk toch een akkoord kan worden bereikt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor enig optimisme op de beursvloeren. Verder bleef de aandacht uitgaan naar het oplopende aantal coronabesmettingen in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent in de plus op 573,46 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 847,36 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent.

Philips steeg dik 3 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern boekte in het derde kwartaal meer winst en omzet. Daarbij werd vooral geprofiteerd van de gestegen vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. De resultaten waren veel beter dan analisten hadden verwacht. Volgens topman Frans van Houten is het duidelijk dat de virusuitbraak nog lang niet voorbij is, maar heeft Philips onder de uitdagende omstandigheden goede resultaten behaald.