Groothandelstak Beter Bed zet stap in China

UDEN (AFN) - DBC International, de groothandelstak van beddenverkoper Beter Bed, zet een stap in China. Het bedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met DeRUCCI, één van de grootste Aziatische winkeliers.

De twee gaan hun internationale verkopen aanjagen, zo is de bedoeling. De samenwerking begint met het lanceren van het premium-merkt M line in China. Die collectie omvat matrassen, kussens en boxsprings.

DeRUCCI heeft meer dan 3600 showrooms in de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Australië, Japan, Hongkong, India, Singapore en China. De samenwerking gaat in fases van start vanaf het eerste kwartaal van komend jaar. "De uitbreiding in Azië is een ongelofelijk opwindende stap voor ons", aldus uitvoerend bestuurder Pieter-Bas Stehmann van DBC.