'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag met winst te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger openen. De hoop dat er mogelijk toch een akkoord kan worden bereikt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie zorgt voor enig optimisme. Naast de aanhoudende zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in Europa gaat de aandacht uit naar de kwartaalresultaten van bedrijven. Op het Damrak opende zorgtechnologieconcern Philips de boeken.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, verklaarde optimistisch te zijn dat er een deal met de Republikeinen kan worden gesloten over een extra coronasteunpakket. Afgelopen week leek het juist steeds onwaarschijnlijker te worden dat er nog een akkoord zou kunnen worden bereikt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Op macro-economisch vlak verwerken de markten een reeks van macro-economische cijfers uit Japan en China. De Japanse export daalde in september minder sterk dan gevreesd, terwijl de groei van de Chinese economie in het derde kwartaal wat lager uitviel dan verwacht. De Chinese detailhandelsverkopen en de industriële productie namen in september wel sterker toe dan voorzien.

Zorgtechnologieconcern Philips boekte in het derde kwartaal meer winst en omzet. Daarbij werd vooral geprofiteerd van de gestegen vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. De resultaten zijn veel beter dan analisten hadden verwacht. Topman Frans van Houten stelt dat het duidelijk is dat de uitbraak van het coronavirus nog lang niet voorbij is, maar dat onder uitdagende omstandigheden goede resultaten zijn behaald door Philips.

Veevoederbedrijf ForFarmers liet weten zijn branchegenoot De Hoop Mengvoeders over te nemen. Financiële details over de deal werden niet verstrekt. Core Laboratories kondigde aan voor 60 miljoen aan obligaties te hebben uitgegeven. De aan de beurs in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie wil met de opbrengst een deel van zijn bestaande kredietfaciliteit aflossen.

De euro was 1,1709 dollar waard, tegenover 1,1718 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 40,82 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 42,88 dollar per vat.