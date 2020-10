Veevoeder ForFarmers neemt branchegenoot De Hoop over

Gepubliceerd op | Views: 873

LOCHEM (AFN) - Veevoederbedrijf ForFarmers neemt zijn branchegenoot De Hoop Mengvoeders over. Financiële details over de deal zijn niet verstrekt.

ForFarmers krijg met de overname van De Hoop de mengvoer- en de transportactiviteiten van deze onderneming in handen, inclusief de fabriek met aanpalend onroerend goed. De voltooiing van de transactie, die afhankelijk is van de goedkeuring van de Nederlandse en Duitse mededingingsautoriteiten, wordt verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar.

In 2019 zette De Hoop 322.000 ton pluimveevoeders af, vrijwel volledig in de vleeskuikensector. Daarmee werd 110 miljoen euro omzet gegenereerd. Circa 80 procent van het geproduceerde volume wordt in Nederland afgezet. De overige 20 procent volume wordt vanuit Nederland in België en West-Duitsland verkocht.

De Hoop heeft 52 medewerkers en de productie vindt plaats in de fabriek in het Gelderse Zelhem. Gert-Jan Buunk zal samen met Michiel Schreurs, directeur pluimvee ForFarmers Nederland, de nieuwe combinatie gaan leiden, die de naam ForFarmers-De Hoop zal dragen.