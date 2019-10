van schulden heb ik gelukkig geen last,toen de mogelijkheden er waren,zo gauw mogelijk de schulden afgelost,daarom kunnen we,wat dat betreft,rustig van onze ouwe dag genieten,ik heb nooit gelooft in het smoesje;de belasting betaald de helft,dan moet je zelf altijd nog die andere helft betalen,als je aflost,betaal je 0%,winst;50%,zo hebben wij dat altijd bekeken en we zijn er wel bij gevaren!

of het nu komt omdat ik zo'n prachtige,grote ing tijger in de vuilbak aan de haven vond,hij heeft maar 1 oog,maar je weet; in het land der blinden,is 1 oog koning!,in ieder geval doet ing het prima de laatste weken,je ziet een heel aantal belleggers van steenduur,naar spotgoedkoop over stappen,zie de tijger,postnl en fugro.

ook mijn toppertjes staan,histhorich gezien,laag,besi en zeer laag aperam,asml kreeg van de week,gevoelig slaag,geheel onterecht denk ik,al geloof ik dat asml hier ook een heel beetje zelf schuldig aan is;hun toppertjes hebben mega salarissen en ze delen zichzelf giga bonussen toe en de aandeelhouders,krijgen een fooitje als dividend,dat gaan ze nu wel in 2x uitkeren,ik hoop dat mijn topper,van angst,dat er nu overlopers naar asml komen,over schakelt op kwartaal dividend,ik zou hen daar zeer dankbaar voor zijn en zeker weten ben ik daarin niet de enige,kom topspeler,verras ons komende donderdag eens zeer aangenaam en neem een voorbeeld aan mijn andere topper aperam,die geeft een heerlijk kw dividend,ik denk dat hij maxje besi daarom nu al voor de 2de keer achter zich laat,al waren ze duidelijk bekaf,na de rally van vorige weekík moest het aexje voorrang geven van de week,ik kwam maar tot de helft +0,4%,nu ja;kruimeltjes is ook brood!

helaas heb ik de lage dip niet kunnen benutten,door hoge kosten en er zitten nog wel een paar stevige rekeningen aan te komen; brandverzekering,autoverzekering,een jaarlijkse beurt voor mijn super picantootje en nog wel meer,bovendien is bij de inkomsten kant,bij dalm een drama gaande,de prijzen zijn dermate laag,dat het nauwelijks nog iets opbrengt,de bijvangst,statiegeldflessen en kachelhout moeten het nog enigszins rendabel maken,overigens heb ik mijn 1ogige ing tijger op mijn kostbare kachelhout geparkeert,als onverlaten mijn heerlijke warmtebron willen stelen,slaat hij onverbiddelijk toe!!

vandaag veel kluswerk,misschien kan ik nog wat koperdraad strippen,want de elektro auto's houden die prijs hoog!

morgen,naar mijn vriend Mulder,zijn vroegere naamgenoot,was een weergaloos goede organist,die als geen ander,de stemmen zo mooi tegen elkaar in kon laten zweven,Ds Mulder kan als geen ander,de heerlijke,lieflijke tonen van het Evangelie tegen elkaar in laten zweven,bij een beroep naar onze gemeente heb ik gevraagd; kom over en help ons,het mocht,helaas niet baten!

maandag hoop ik dat mijn topspelertjes uitgeblazen zijn en de lat er weer vol opgaat,zodat je in heel amsterdam de klappen van de cilinders,van mijn toploks kunt horen,SJALOOM!!!