Het blijft opmerkelijk dat de beurs in de VS blijft dalen alhoewel niemand precies kan aanwijzen waarom. Ik zat vanochtend vroeg te kijken naar RTL Voorbeurs en ook Durk Feenstra kwam er ook eerlijk vooruit dat er van alles speelt maar dat er geen nieuwe ontwikkeling zijn de afgelopen maand. Alles wat bekend is was al bekend, alle problemen zijn bekend en het is raar dat het naar beneden gaat.





Onderstaand is een stukje van Yahoo Finance.



De ondergrens van de S & P op vrijdag markeerde de tiende dag van de afgelopen 12 beurssessies, en Wallstreet strategen blijven moeite hebben om vast te stellen wat de volatiliteit de afgelopen drie weken heeft veroorzaakt.



"Ondanks het marktdrama was de macro-nieuwsstroom betrekkelijk stil, waardoor veel marktdeelnemers op zoek waren naar verklaringen", zei Charles Himmelberg van Goldman Sachs vrijdag.



Himmelberg is het echter wel eens met strategen die zeggen dat het aanscherpen van het monetaire beleid op zijn minst iets te maken heeft met de volatiliteit.



"Naar onze mening lijkt de omvang van deze macro-aspecten te groot ten opzichte van de omvang van het recente bewijs", voegde Himmelberg toe. "In het bijzonder rapporteren onze Amerikaanse economen" geen verandering "in hun Fed-inzichten in het licht van recente gebeurtenissen, en er is ook geen nieuw bewijs van groeiverzwakking in recente macrocijfers. De recente macro-economische zorgen van de markt lijken overdreven.