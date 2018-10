'Tesla bouwt bijna 1000 auto's per dag'

Dat is weer Tesla. Eind Q2 had Tesla hun doelstelling gehaald van een productie capaciteit van 5K model3 per week. In augustus zouden ze dat opvoeren naar 6K per week. En wat is nu in Q4 de werkelijke capaciteit? Juist nog steeds onder de doelstelling van Q2!

Nu gooien ze alle modellen maar op een hoop. Dan lijkt het nog iets. Wat is er gebeurd met het doelstelling 10K per week voor alleen de Model3? Dat zou Tesla eigenlijk in Q4 2017 gaan halen toch? Nu een jaar later zijn ze nog niet op de helft.

Tis dat ze mooie auto's maken... Voor de rest is het een balletent.