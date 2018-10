Banenverlies bij speelgoedbedrijf Hasbro

Gepubliceerd op | Views: 261

PAWTUCKET (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro is van plan het mes te zetten in het personeelsbestand. Het gaat om een ,enkelcijferig percentage', dus minder dan 10 procent van de circa 5000 banen bij het bedrijf wereldwijd.

Hasbro is maker van speelgoed zoals Star Wars, Transformers, My Little Pony, Disney Frozen en het bordspel Monopoly. Volgens de woordvoerder gaat het om organisatorische veranderingen bij Hasbro. De ingreep zou nodig zijn door het veranderend gedrag van consumenten en de manier waarop detailhandelsbedrijven producten verkopen.

Het bedrijf had eerder flink te lijden onder de ondergang van de grote Amerikaanse speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us, een belangrijke klant van Hasbro. Vorig jaar waren er nog speculaties over een mogelijke fusie van Hasbro met rivaal Mattel, bekend van onder meer Barbie en Fisher-Price.