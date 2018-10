'Nestlé overweegt verkoop huidverzorgingstak'

Gepubliceerd op | Views: 234

VEVEY (AFN) - Het Zwitserse Nestlé is met adviseurs in gesprek over een mogelijke verkoop van zijn divisie voor huidverzorgingsmiddelen. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De waarde van het onderdeel zou liggen tussen 8 miljard tot 10 miljard dollar.

Nestlé praat naar verluidt onder meer met Credit Suisse. Het bedrijf liet in september nog weten de opties voor Nestlé Skin Health onder de loep te nemen en dat het strategisch onderzoek waarschijnlijk medio volgend jaar afgerond zou worden. De bronnen gaven aan dat de gesprekken over de huidverzorgingsdivisie in een vroeg stadium zijn en dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen.

Nestlé Skin Health is wereldwijd actief en levert middelen tegen bijvoorbeeld acne en huidveroudering. Het gaat onder meer om merken als Proactiv en Cetaphil. Het hoofdkantoor staat in Lausanne. Volgens de bronnen kan het onderdeel interesse opwekken van partijen als medisch bedrijf Johnson & Johnson en investeringsmaatschappijen als KKR en Apax Partners.

Het concern wil zich meer richten op zijn activiteiten op het gebied van levensmiddelen, babyvoeding en dierenverzorging. Nestlé is moederbedrijf van bijvoorbeeld Nespresso, Maggi, KitKat, Vittel en Purina.